"Non mi piace trovare scuse, fa troppo caldo ma vale per entrambe le squadre. Ad inizio partita non siamo andati tanto bene, poi ci siamo aggiustati. Abbiamo creato occasioni di cui dovevamo approfittare. Potevamo vincere ma andiamo avanti. Abbiamo altre due partite per fare più punti possibili". Così Carlos Augusto parla del pareggio contro il Monterrey.

"Il calcio è così, nel primo tempo hanno segnato su un solo tiro - dice ancora il brasiliano-. Lo staff ha portato nuove cose. Stiamo bene, il gruppo sta bene. Non possiamo prendere scuse sul passato, siamo concentrati su questa competizione e basta. Non siamo riusciti a vincere, ma abbiamo altre due partite nel girone. Pensiamo solo a noi, dobbiamo vincere le prossime due e quel che accade dopo vediamo".