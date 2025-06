Non solo Bonny. Come conferma il Corriere dello Sport, l'Inter è decisa ad affondare il colpo anche per Hojlund. Un doppio colpo per raffornzare un attacco che ha visto gli addii di Correa e Arnautovic e che deve fare i conti con i problemi di Taremi.

Dal danese - si legge - ha già incassato la disponibilità a tornare in Italia e a giocare a San Siro. "Il vero nodo, ad oggi, è trovare un accordo con il Manchester United, che ha fissato il prezzo dell’ex-Atalanta a 45 milioni di euro, ma vuole una cessione a titolo definitivo e non un prestito con diritto o obbligo di riscatto condizionato, come propone l’Inter. Con Bonny, invece, i dirigenti hanno già raggiunto un’intesa di massima, tanto che già adesso il diretto interessato non vedrebbe l’ora di trasferirsi a Milano. La valutazione del Parma, però, è considerata alta, tenuto conto che non si scende sotto i 25 milioni. La soluzione sarebbe l’inserimento di una contropartita tecnica. Che, però, deve essere ancora individuata".

Hojlund sarebbe pronto per essere un co-tiotolare, mentre Bonny deve ancora dimostrare di poter assorbire senza scossoni il salto in una big. "Non è un caso che l’idea dell’Inter sia di prendere entrambi - spiega il quotidiano -. Per riuscirci, però, occorre che si incastrino alcuni tasselli. Perché se Hojlund, là davanti, sarebbe il terzo uomo e dovrebbe dunque prendere il posto di Taremi. Per il quale, tuttavia, deve ancora essere trovata una sistemazione. E non è certo un percorso semplice. Ancora di più in questa fase, con il giocatore bloccato in Iran. Bonny, invece, volendo sintetizzare, sarebbe la quarta punta, da far crescere nella prospettiva, non immediata, che diventi un attaccante da grande squadra. Con Pio Esposito destinato ad andare in prestito per avere tempo e modo di giocare, facendo esperienza".