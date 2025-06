Due giovani di scuola Inter sono molto appetiti sul mercato: Giovanni Fabbian e Francesco Pio Esposito.

Sul centrocampista, attualmente al Bologna, è forte l'interesse della Lazio: Sarri l'ha indicato come rinforzo ottimale per la sua mediana, come svela il Corsport. "L’Inter ha una recompra fissata a 12 milioni, si attiva a luglio, non è detto che se lo riprenda. Quel prezzo può essere la base per un’offerta al Bologna".

E poi c'è il più giovane degli Esposito, attualmente ai box per un problema minore a un ginocchio. L'ultimo club a mettersi in coda è il Genoa: "C’è tantissima voglia di puntare sull’ex bomber dello Spezia che adesso è rientrato all’Inter dopo l’annata straordinaria con la maglia degli aquilotti. Il Genoa ha fatto le sue mosse, la società nerazzurra ha memorizzato anche se ci sono molte squadre in lista d’attesa. Il Grifone è pronto ad aspettare anche perché ha la giusta ambizione di poter essere la piazza ideale per il baby", si legge.