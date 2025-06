Dopo che sono andate in archivio le prime partite del Mondiale per Club, il portale Calcioefinanza.it offre una prima panoramica di quello che è stato il numero di spettatori che si sta recando negli impianti degli Stati Uniti per seguire le partite. Attualmente, la media spettatori è pari a circa 36mila per le gare giocate, mentre il tasso di riempimento è di poco inferiore al 54%. In alcuni casi, le presenze sugli spalti sono apparse particolarmente scarse nonostante i numeri comunicati dalla FIFA.

Finora, il match più seguito in termini assoluti è stato quello tra PSG e Atletico Madrid disputato al Rose Bowl, con oltre 80mila spettatori presenti e un tasso di riempimento del 91%. Da questo punto di vista ha fatto meglio la gara inaugurale, con un riempimento del 93% e oltre 60mila spettatori presenti all’Hard Rock Stadium di Miami. Per quel che riguarda la sfida di questa notte tra Monterrey e Inter, il dato registrato è di 40.311 presenti con una percentuale di riempimento del 45,55%.