Si esibirà questa sera a San Siro la cantautrice Elisa Toffoli, alla quale l'Inter ha deciso di fare una bella sorpresa, regalandole la maglietta del club nerazzurro: "Un grande inizio! Grazie Inter per la bellissima maglietta. Ho dormito poco per la gioia e la tensione insieme, e perchè volevo che fosse già oggi. A dopooo", ha scritto su Instagram, ritraendosi in posa con la casacca dell'Inter.