Simone Inzaghi è tornato oggi, nella conferenza stampa di presentazione di Real Madrid-Al Hilal, sull'addio all'Inter dopo il quale ha ricevuto diverse critiche. "Ho ascoltato di tutto, come spesso è successo nei quattro anni all'Inter. Se questo è stato il prezzo da pagare lo pago volentieri. E' nulla in confronto al bene ricevuto da tutto il mondo Inter, dai tifosi, dalla dirigenza e dai calciatori", afferma il tecnico.

"Mi mancherà tutto, anche le accuse più ingiuste fatte in quattro anni - prosegue -, ma sono stato veramente bene, ho dato tutto me stesso. Società e dirigenza, per il bene dell'Inter, penso che anche loro erano convinti che la cosa più giusta fosse che le strade, con tanto dolore da parte di tutti si separassero".