Il tempo è galantuomo, starà sicuramente pensando José Mourinho che, dopo lunghe lotte contro il sistema calcistico turco, può 'sogghignare' soddisfatto. Anche se c'è poco di cui esser felici. La bufera scoppiata nelle scorse ore in Turchia riguarda proprio il tecnico portoghese, a quanto pare bersaglio della Commissione disciplinare del calcio professionistico turco come viene fuori da alcune conversazioni trapelate.

Lo Special One, dai messaggi venuti fuori, risulta chiaramente poco apprezzato dai vertici della Commissione, che nelle conversazioni lo attaccavano senza troppi giri di parole: "È stato tollerato fin troppo" oppure "gliela faremo pagare nella prossima stagione". Frasi dure che non sono passate in sordina e al contrario hanno alzato un polverone che ha portato alle dimissioni dell'intero consiglio direttivo della PFDK.

La presa di posizione del Fenerbahce è stata immediata e il club ha subito chiarimenti alla Federcalcio turca attraverso un comunicato: "Il nostro club ha presentato una richiesta ufficiale alla Federazione calcistica turca in risposta alla corrispondenza resa pubblica oggi e che si sostiene appartenga ai membri del Consiglio disciplinare del calcio professionistico. Riteniamo che questa mentalità ostile, che viola chiaramente il principio di imparzialità e si basa su scontri e vendette, non abbia posto nello sport turco".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!