Il Manchester City si impone 2-0 sull'Wydad e inizia col piede giusto la sua avventura al Mondiale per Club. Al 'Lincoln Financial Field' di Filadelfia, impianto che si anima soprattutto grazie al tifo caloroso dei fan marocchini, gli inglesi ci impiegano nemmeno 2' per passare in vantaggio con Phil Foden. Il raddoppio arriva al 42', con Jeremy Doku che è il più lesto di tutti in area ad avventarsi sulla palla per metterla in rete. Il risultato non cambierà fino al triplice fischio; l'unica cosa da segnalare sul tabellino è l'espulsione diretta comminata a Rico Lewis. La squadra di Pep Guardiola, dunque, balza in testa al girone G con tre punti, in attesa di Al-Ain-Juve di stanotte.