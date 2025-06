La Juventus sta lavorando per sistemare la difesa e, come scrive Tuttosport, ha puntato due nomi. Uno è Tomori del Milan, l'altro è Leoni del Parma che però è seguito da mezza Serie A. Piace al Milan, che ha infittito i contatti con gli emiliani, e ovviamente all'Inter.

Se i rossoneri dovessero affondare il colpo per Leoni, in compenso, la Juve stessa avrebbe la strada aperta per Tomori. Il che rende legati tra loro i destini dei due centrali nel mirino dei bianconeri.