Massimo Ambrosini risponde in un'intervista a Tuttosport alle domande riguardanti l'approdo di Rino Gattuso sulla panchina della nazionale. Focus sul centrocampo: Barella e Tonali saranno i perni del reparto? "Assolutamente sì. Poi non so che modulo utilizzerà Rino, ma Rovella secondo me è un calciatore forte e nelle squadre di Rino c’è sempre stato un mediano basso - dice Ambrosini -. Anche Ricci in queste rotazioni può inserirsi. Casadei è un altro profilo che può essere utile. Poi c’è Locatelli che ha fatto una grande stagione. In mezzo non siamo messi male. Frattesi? Dipende dalla scelta che farà. Non credo sia disposto a fare un’altra stagione come l’ultima. A gennaio avrei preso la sua stessa decisione e sarei rimasto all’Inter, nel finale ha dato una grossa mano e la stagione poteva essere trionfale. Ora non saprei".

Nell'intervista si parla anche del Mondiale per club. "Per l’Inter credo che possa un’occasione per tirarsi subito sù dopo il finale deludente ed entrare in sintonia col nuovo tecnico. Non so quante energie fisiche e mentali avrà. Comunque sia Juve che Inter penso abbiano come obiettivo minimo il passaggio del turno, anche perché ci sono in ballo 7,5 milioni più i premi per i risultati. Dopo sulla carta ci sono squadre superiori, ma anche tante incognite perché il momento della stagione è particolare » .