Il direttore sportivo del Genoa Marco Ottolini ha parlato nel corso di un'intervista rilasciata a Tutto Mercato Web della situazione di Koni De Winter, uno dei giocatori più in vista in chiave mercato con l'Inter in prima fila tra i club interessati: "Koni è un altro giocatore che è cresciuto molto. Sta diventando sempre più consapevole, è un profilo di livello internazionale per qualità fisiche, tecniche e mentali. Stanno arrivando, già erano arrivate, alcune richieste di informazioni. Al momento non c'è nulla di scritto, di concreto o di finalizzato. È un calciatore che ha molte richieste".