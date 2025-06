Anche ai microfoni di AS.com, Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, ha confermato le sue due personali favorite per la vittoria del Mondiale per Club, torneo che ha da poco preso il via negli Stati Uniti: "Al momento, vedo PSG e Real Madrid davanti a tutte: stanno facendo molto bene", le parole di Pupi. Che poi si è lasciato andare a una battuta: "Una finale tra Inter e Real sarebbe bella".

Zanetti, in seguito, ha messo in chiaro che l'Inter deve assolutamente voltare pagina dimenticandosi l'epilogo sportivamente tragico della scorsa stagione: "Con la finale di Champions League si è chiuso un capitolo, ora ne inizia un altro - ha detto -. Il calcio è questo: perseveranza costante, credere in un lavoro, in un progetto, e noi siamo a quel punto, su quella strada. Abbiamo molta fiducia in quello che Cristian Chivu può darci. Lo conosco personalmente perché eravamo compagni di squadra, posso dire che è una bravissima persona. Sappiamo che farà un ottimo lavoro con noi. Questo Mondiale sarà un buon banco di prova per tutti".

Infine, il dirigente nerazzurro ribadisce perché finora non ha mai pensato di intraprendere la carriera di allenatore: "No, perché non mi è ancora venuta voglia di allenare, ma non si sa mai. Anche se non chiudo mai la porta... (sorride, ndr)".



