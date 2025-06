Nel corso della conferenza stampa alla vigilia dell'esordio sulla panchina dell'Al Hilal, l'ex allenatore nerazzurro Simone Inzaghi è tornato anche sulla sua recente decisione: "Ho accettato la sfida e sono uscito dalla mia comfort zone dopo diversi anni all’Inter. Non c’era nessun'altra squadra che avrei voluto allenare. Voglio cambiare il mio modo di pensare, il mio stile di gioco e provare cose nuove", ha poi aggiunto.

L'avversario nella prima partita del Mondiale per Club non è certo banale, addirittura il Real Madrid: "Affrontiamo probabilmente la squadra più forte del mondo. Sarà un match difficilissimo, ma siamo pronti per la sfida e giocheremo come sappiamo".