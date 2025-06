Un altro problema muscolare per un giocatore dell'Inter. Dopo Denzel Dumfries, costretto a dare forfait nel match d'esordio del Mondiale per Club dei nerazzurri contro il Monterrey, ora - secondo quanto riportato da Sky Sport - deve fermarsi anche Marcus Thuram per un leggero affaticamento ai flessori.

Le condizioni del francese, entrato dalla panchina al 58' sostituendo Sebastiano Esposito, andranno verificate in previsione della sfida con i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds, in programma sabato alle 21 italiane. Se non dovesse recuperare, Cristian Chivu si ritroverebbe a gestire una vera e propria emergenza in attacco.

