Inter sempre più vicina ad Ange-Yoan Bonny: sarà lui, con ogni probabilità, il primo regalo per Cristian Chivu dall’area sportiva guidata dal presidente Beppe Marotta. Lo scrive stamane la Gazzetta dello Sport.

L'ultima notizia è quella di un accordo a un passo grazie anche all'inserimento nell'affare di una contropartita tecnica: al Parma andrebbe Sebastiano Esposito, tornato a Milano dopo l'ottimo campionato a Empoli. "L’argomento è in fase di approfondimento, con una ottima e solida base di partenza. Di certo c’è che Bonny ha detto un sì convinto al salto di carriera in nerazzurro - si legge -. E poi i problemi di Taremi accelerano le operazioni, che potrebbero essere chiuse in anticipo rispetto al previsto. Tra l’altro, il regolamento del Mondiale permette un massimo di sei modifiche tra il 27 giugno e il 3 luglio: i club potranno sostituire dei giocatori nella lista definitiva, ma anche aggiungere altri due nuovi alla bisogna. Non facile nel caso di Bonny, ma neanche impossibile".

Al di là del Mondiale, l'Inter vuole Bonny perché in questo 21enne attaccante vede una risorsa enorme per il futuro. E allora i nerazzurri sono pronti ad avvicinarsi ai 25 milioni chiesti dal Parma inserendo proprio Esposito e corposi bonus legati alla crescita del francese. Al contempo, resta più che mai viva anche la pista che conduce a Hojlund.