Dopo il ritorno in Serie B, il Padova di Matteo Andreoletti comincia a preparare la squadra per affrontare il prossimo campionato cadetto. E i fari del club biancoscudato, riporta Il Gazzettino, sono puntati anche su un giovane talento dell'Inter: il Padova ha infatti messo nel mirino l'attaccante Matteo Spinaccè, uno dei trascinatori dell'Under 20 di Andrea Zanchetta alla conquista del titolo di Campione d'Italia Primavera. Il Padova ha preso informazioni e se l’operazione dovesse avere sviluppi positivi il giovane attaccante arriverebbe con la formula del prestito.

Spinaccè, che ha rinnovato di recente con l'Inter fino al 2029, nell'ultima stagione ha messo a segno dodici reti, otto in 36 partite del campionato di Primavera 1 e quattro in otto gare di Youth League contro Arsenal, Lipsia e Lille dove ha realizzato una doppietta. Oltre a essere stato portato due volte in panchina da Simone Inzaghi nei match di A con Udinese e Torino.

