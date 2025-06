Su Tuttosport spazio oggi al calciomercato e alla situazione di Ange-Yoan Bonny. Secondo il quotidiano è il francese la priorità per l'attacco. Valutato circa 25 milioni dal Parma, l'Inter spera di prenderlo con un'offerta da 20 più bonus, ma non è escluso che vengano inserite contropartite (non Pio Esposito).

Chiudere presto per Bonny avrebbe la ricaduta positiva di non dover avere fretta per Hojlund, avendo tempo anche per piazzare i vari Valentin Carboni, Sebastiano Esposito e Francesco Pio Esposito, che secondo il quotidiano sono destinati a partire (a fine Mondiale).