La Lega Serie A ha aperto le votazioni per eleggere l'iliad Goal of The Season del campionato di Serie A Enilive 2024/2025. Dieci le reti candidate, si può votare sul profilo Instagram della Lega Serie A fino alle 11.00 di giovedì 19 giugno 2025. Questi i gol eleggibili, tra cui figura quello di un nerazzurro:

Agosto: BARELLA (Inter) vs Atalanta

Settembre: COCO (Torino) vs Lazio

Ottobre: MAZZITELLI (Como) vs Lazio

Novembre: ZAPPA (Cagliari) vs Milan

Dicembre: ADAMS (Torino) vs Empoli

Gennaio: YILDIZ (Juventus) vs Torino

Febbraio: KEAN (Fiorentina) vs Genoa

Marzo: DUDA (Hellas Verona) vs Udinese

Aprile: NDOYE (Bologna) vs Napoli

Maggio: MCTOMINAY (Napoli) vs Cagliari