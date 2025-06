"Volevamo vincere questa prima partita. Non è stata facile, abbiamo creato qualche occasione; potevamo chiuderla prima però questo è il calcio. Bisogna lavorare di più, dobbiamo guardare avanti. Non sarà facile ma siamo una squadra e dobbiamo lottare tutti insieme guardando al futuro. Ora c'è tempo di recuperare e vedere le cose dove migliorare, spero che faremo del nostro meglio per battere gli Urawa Red Diamonds". Questa l'analisi di Henrikh Mkhitaryan a Sport Mediaset alla fine del match contro il Monterrey.