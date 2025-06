"Abbiamo provato a fare quanto preparato, alzare un po' il baricentro e mettere pressione sull'avversario. Finché abbiamo avuto le energie lo abbiamo fatto con una certa intensità, un po' lenti nella manovra e forse sorpresi dalla loro linea che ci ha mandato un paio di volte in fuorigioco". Così Cristian Chivu commenta a Inter Tv la prova offerta contro il Monterrey. "Abbiamo avuto il pallino in mano, forse l'accerchiamento è stato un po' troppo lento. Abbiamo creato delle situazioni, ci è mancata cattiveria sotto porta ma sono contento per la prova perché i ragazzi hanno dato il massimo di ciò che avevano".

"Si fanno delle prove, siamo a fine stagione - dice ancora il tecnico -. L'annata è stata lunga, ti mancano un po' di energie ma dal punto di vista mentale i giocatori hanno cercato di farlo. Il cambio modulo in corsa? Ci si mette e si cerca sempre di mettere in difficoltà l'avversario, anche un blocco basso come quello del Monterrey. Abbiamo pensato a due punte, poi due sotto una punta. Volevamo più attacco alla linea ma abbiamo spostato palla lentamente nel secondo tempo. Ci abbiamo però provato fino in fondo ed è una nota positiva, perché i ragazzi non hanno mai mollato. Passaggio del turno? Noi entriamo in campo per vincere, a volte riesce e altre no. Finite le tre partite vedremo come siamo messi in classifica".