Nel corso dell'intervista rilasciata a Tutto Mercato Web, Marco Ottolini, direttore sportivo del Genoa, si sofferma anche su Patrick Vieira, che l'Inter aveva provato a portare sulla propria panchina prima di Cristian Chivu ma che alla fine è rimasto alla guida del Grifone: "Patrick ci ha sicuramente alzato il livello da tantissimi punti di vista. Ha dato motivazione a tutti, ha alzato proprio il piano comunicativo. Il confronto è sempre molto aperto, molto specifico. Non si resta in superficie ma si va molto nel dettaglio delle cose. Se ci sono delle tematiche da affrontare, si affrontano sedendosi e analizzandole nel dettaglio. Questo ha portato beneficio. Poi c’è il carisma che lui trasmette".

A detta di Ottolini, la permanenza del francese è un suggello importante: "Riuscire a trattenere Vieira è un grande passo per porre una base solida e per cercare una conferma che è quello che dobbiamo fare. Sapendo che siamo in un club che non è ancora al punto di poter trattenere tutti i giocatori e quindi dobbiamo sempre cercare delle certezze, delle colonne su cui appoggiarci“.