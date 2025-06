C'è l'accordo tra il Galatasaray e Hakan Calhanoglu. La stampa turca rilancia con convinzione la notizia del possibile approdo del centrocampista dell'Inter nella sua squadra del cuore: il quotidiano Sabah in particolare parla di intesa di massima tra le parti, con il Galatasaray che punta a completare il trasferimento del giocatore per una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Somma che però rimane ancora ben lontana dalle richieste dell'Inter che vuole almeno 40 milioni di euro per il proprio centrocampista. Nel frattempo, il tecnico Okan Buruk continua a insistere su İlkay Gündoğan e secondo quanto riportato da Sözcü l'idea del tedesco in uscita dal Manchester City non è stata ancora accantonata.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!