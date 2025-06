A pochi giorni di distanza dall'atto finale della scorsa edizione, prende ufficialmente il via la Champions League 2025-2026. Sono stati effettuati i sorteggi per le partite del primo turno preliminare della competizione che quest'anno si esaurirà con la finale in programma alla Puskas Arena di Budapest il 30 maggio 2026. Curiosità per i sammarinesi della Virtus Acquaviva, che se la dovranno vedere coi bosniaci del Zrinjski Mostar. Suscita indubbio interesse anche la sfida tra gli irlandesi dello Shelbourne e i nordirlandesi del Linfield.

Questo il quadro completo:

Gruppo 1

FK Zalgiris (LTU) vs Hamrun Spartans FC (MLT)

KuPS Kuopio (FIN) vs FC Milsami Orhei (MLD)

The New Saints FC (WAL) vs KF Shkendija (MKD)

FC Iberia 1999 Tblisi (GEO) vs Malmo FF (SWE)

FCI Levadia Tallinn (EST) vs FC RFS (LVA)

Gruppo 2

FC Drita (KOS) vs FC Differdange 03 (LUX)

Vikingur (FRO) vs Lincoln Red Imps FC (GIB)

KF Egnatia (ALB) vs Breidablik (ISL)

Shelbourne FC (IRL) vs Linfield FC (NIR)

Fotbal Club FCSB (ROU) vs Inter Club d’Escaldes (AND)

Gruppo 3

Virtus Acquaviva 1964 (SMR) vs HSK Zrinjski Mostar (BIH)

NK Olimipia Ljubljana (SVN) vs FC Kairat Almaty (KAZ)

FC Noah (ARM) vs FK Buducnost Podgorica (MNE)

PFC Ludogorets 1945 (BUL) vs FC Dinamo-Minsk (BLR)

Si è poi tenuto anche il sorteggio per il secondo turno di qualificazione, le cui gare si disputeranno il 22/23 e il 29/30 luglio 2025.

Ecco tutti gli accoppiamenti:

FCI Levadia Tallinn (EST) / FC RFS (LVA) - FC Iberia 1999 Tbilisi (GEO) / Malmö FF (SWE)

FK Žalgiris (LTU) / Hamrun Spartans FC (MLT) - FC Dinamo Kiev (UKR)

Pafos FC (CYP) - Maccabi Tel-Aviv FC (ISR)

Víkingur (FRO) / Lincoln Red Imps FC (GIB) - Stella Rossa (SRB)



FC Noah (ARM) / FK Budućnost Podgorica (MNE) - Ferencváros (HUN)

KKS Lech Poznań (POL) - KF Egnatia (ALB) / Breidablik (ISL)

FC Copenhagen (DEN) - FC Drita (KOS) / FC Differdange 03 (LUX)

HNK Rijeka (CRO) - PFC Ludogorets 1945 (BUL) / FC Dinamo-Minsk (BLR)

The New Saints FC (WAL) / KF Shkëndija (MKD) - FCSB (ROU) / Inter Club d'Escaldes (AND)

ŠK Slovan Bratislava (SVK) - FC Virtus AC 1964 (SMR) / HŠK Zrinjski Mostar (BIH)

Shelbourne FC (IRL) / Linfield FC (NIR) - Qarabağ FK (AZE)

KuPS Kuopio (FIN) / FC Milsami Orhei (MDA) - NK Olimpia Lubiana (SVN) / FC Kairat Almaty (KAZ)

Percorso Piazzate

SK Brann (NOR) - FC Salisburgo (AUT)

FC Viktoria Plzeň (CZE) - Servette FC (SUI)

Rangers FC (SCO) - Panathinaikos FC (GRE)