Prima di Cristian Chivu, l’ultimo allenatore dell'Inter a non trovare la vittoria al debutto in gara ufficiale era stato Stefano Pioli, che esordì il 20 novembre 2016 pareggiando in rimonta 2-2 il derby di Milano. Anche per il romeno è arrivata una 'x' alla prima panchina nerazzurra: 1-1 contro il Monterrey nel match valido per la prima giornata del girone E del Mondiale per Club. Lo evidenzia Opta.