Il Monza è sempre più vicino a un cambio alla guida del club. In queste ore si stanno limando gli ultimi dettagli per la cessione della società, con la trattativa che ha ormai raggiunto uno stato molto avanzato. Dopo mesi di sondaggi e contatti, il futuro dei brianzoli freschi di retrocessione in Serie B, secondo Sky Sport, potrebbe vivere un destino comune a tanti club italiani, ovvero passare nelle mani di un gruppo di investitori americani, rappresentati in Italia da Mauro Baldissoni, ex dirigente e CEO della Roma.

Nel progetto tecnico della nuova proprietà ci sarebbe un ruolo centrale per Nicolás Burdisso, pronto a ricoprire l’incarico di direttore sportivo. Per lui si tratterebbe di un ritorno in Italia dopo le esperienze dirigenziali con Boca Juniors e Fiorentina.