Cristian Chivu si avvicina a Inter-Urawa Red Diamonds, gara valida per la seconda giornata del gruppo E del Mondiale per Club, con un punto di domanda rispetto alle condizioni di Marcus Thuram, finito ai box per un leggero affaticamento ai flessori dopo la sfida d'esordio contro il Monterrey. Per un attaccante in dubbio, un altro, però, dovrebbe recuperare: Francesco Pio Esposito, infatti, si è quasi messo definitivamente alle spalle l'infortunio e dovrebbe essere abile e arruolabile per sabato.

Al contrario di Hakan Calhanoglu, Davide Frattesi e Denzel Dumfries, che puntano il match contro il River Plate che chiuderà il gruppo. Tempi più lunghi, infine, per Yann Bisseck e Piotr Zielinski.

