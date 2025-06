C'è spazio anche per Carlo Augusto nel post gara di Monterrey-Inter, match che nella scorsa notte ha segnato l'esordio della squadra di Chivu in questo Mondiale per Club. A margine della partita, finita 1-1, l'esterno brasiliano ha così parlato a Sport Mediaset: "Conosco bene le squadre sudamericane e sono tutte così: non facili da affrontare. Sono squadre che lottano su ogni pallone, per quello dobbiamo stare attenti. Abbiamo creato delle occasioni, dobbiamo approfittarne di più. Il pareggio non è male però siamo l’Inter e dobbiamo vincere, adesso vediamo le prossime due partite".

Qual è la sensazione? Oggi faceva anche molto caldo…

"È una competizione nuova per tutti, faceva molto caldo oggi ma non solo per noi, anche per loro. Per quello non mi piace trovare delle scuse. Abbiamo cominciato male, poi abbiamo trovato le nostre giocate, abbiamo creato e non abbiamo approfittato delle nostre occasioni. Adesso abbiamo altre due partite, giochiamo e vediamo più avanti".

