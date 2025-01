Salta l'acquisto da parte del Monaco del centrocampista Eric Junior Dina Ebimbe, ampiamente annunciato nelle scorse ore: il giocatore non ha infatti superato le visite mediche per conto dei monegaschi e quindi l'operazione di prestito con diritto di riscatto dal club tedesco sfuma. Gli esami hanno evidenziato un problema al polpaccio che non gli ha permesso di ottenere il via libera per il trasferimento.

Dina Ebimbe prenderà quindi la strada per il ritorno a Francoforte, dove non gioca da novembre dopo una prima stagione piuttosto promettente con la maglia della Diva del Meno, con 10 gol in 44 presenze. Ma ora, l'ex giocatore del PSG non rientra più nei piani del tecnico Dino Toppmöller.