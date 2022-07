Nuovo innesto a poche ore dalla sfida con l'Inter per il Monaco che rinforza il proprio reparto avanzato affidandosi a Breel Embolo. L'attaccante svizzero, arrivato nel Principato dai tedeschi del Borussia Mönchengladbach, ha firmato un contratto fino al 2026. Da chiarire se il classe '97 sarà disponibile già per l'amichevole di stasera, almeno per un possibile spezzone a gara in corso.

Giacomo Principato