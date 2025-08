Dopo il duro sfogo di Lookman sui social, arrivano le parole di Percassi in conferenza stampa. L'Atalanta non indietreggia e avvisa giocatore e Inter. La dirigenza nerazzurra resta in attesa, mentre il giocatore non si presenta a Zingonia.

