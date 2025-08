Non si ferma il mercato e non si fermano gli aggiornamenti via Youtube di Fabrizio Romano sulla questione Ademola Lookman dopo gli ultimi sviluppi odierni con le dichiarazioni dell'AD dell'Atalanta e l'assenza del nigeriano dalla seduta odierna di Zingonia: non ci sono novità sulla trattativa tra i due club, ma l'aver marcato visita da parte del diretto interessamento è un gesto atto a ribadire la sua linea dura nei confronti del suo attuale club. Lui ha fatto di tutto per evitarlo, sperando che Atalanta e Inter risolvessero la questione in maniera cortese. Così non è stato e allora si va verso il braccio di ferro.

Si parla anche di Yann Bisseck e dei rumors circa un accordo con il Crystal Palace, commentato con toni sarcastici dal giocatore e negato apertamente. Bisseck ha come priorità la permanenza all'Inter e la volontà di giocare la Champions League e di andare al Mondiale 2026 con la Nazionale tedesca. Se dovesse però arrivare una proposta molto importante per l'Inter e per il giocatore, una porticina per la partenza resterebbe aperta così come per Benjamin Pavard.