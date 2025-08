Un affare che sembrava sul rettilineo d'arrivo subisce un'improvvisa frenata: il Cagliari, infatti, ha cambiato le carte in tavola per l'acquisto di Sebastiano Esposito. Secondo gli aggiornamenti di Sky Sport è venuto meno l'accordo per 4 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita ormai definito, perché i rossoblu hanno chiesto di abbassare la cifra fissa a 3 milioni, aggiungendo 300mila euro di bonus per le prossime tre salvezze oltre alla percentuale.

Questa giravolta inaspettata della società di Tommaso Giulini ha dunque frenato l’operazione e fatto sì che, dato l’accordo mancante, si vada a oltranza.