Anche Paolo Condò, nel suo editoriale sul Corriere della Sera, interviene sulla questione Lookman. "La liturgia che va avanti da un po’, invece, suggerisce che Inter e Atalanta stiano recitando una parte per diffondere due messaggi - si legge -: al suo interno l’Inter, all’esterno l’Atalanta. Il fondo Oaktree ha messo da tempo in chiaro che la sua strategia di mercato prevede giovani suscettibili di aumentare il loro valore, come Sucic e Luis Henrique. Marotta e Ausilio hanno ottenuto un budget per restituire immediata energia a una squadra ferita. Lookman ha 27 anni ed è forte ora, difficile immaginarlo una futura plusvalenza: perciò Marotta, prima di chiedere l’extrabudget che forse sarà necessario, fa la faccia feroce del negoziatore implacabile".

Per contro, dal lato Atalanta, "se adesso vendi senza opporre resistenza pure il nigeriano, alimenti gli appetiti dello United per Carnesecchi e del Newcastle per Scalvini. Diventi un club-preda, e dunque Lookman va fatto sospirare. Segue un copione anche il giocatore: prima il broncio sui social, adesso il messaggio ai tifosi, speriamo si risparmi il certificato medico. In questi casi, finisce che l’accordo fra i club viene trovato «perché il giocatore ha rinunciato a parte dei suoi emolumenti». Non è (quasi) mai vero, ma in qualche modo la si deve chiudere. Il campionato incalza".