Giovani sugli scudi nell'amichevole disputata ieri dall'Inter contro l'Inter Under 23, vinta per 7-2 dalla squadra di Cristian Chivu. Su Tuttosport si sottolineano in particolar modo le buone prestazioni di Ange-Yoan Bonny e Pio Eposito, entrambi a segno.

Il francese è in condizione già brillante, mentre l'azzurrino ci ha messo pochi minuti a segnare con un gol da centravanti d'area, prima di far vedere giocate e movimenti che saranno molto utili alla squadra. Gli entusiasmi estivi, si legge, vanno presi con le molle, ma intanto i due ragazzi si presentano con le carte in regola, molto più giovani dei precedessori (Taremi, Arnautovic e Correa).

Buone impressioni, negli altri reparti, da altri due nuovi come Sucic e Luis Henrique, anche se la fase difensiva generale è ancora da rivedere.