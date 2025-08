Tanti gol, molte note positive e qualcosa da sistemare: questo il bilancio per l'Inter di Cristian Chivu al termine della prima amichevole stagionale, contro l'U23 di Stefano Vecchi, al BPER Training Centre di Appiano Gentile. Il tecnico romeno ha dato spazio a tutti i giocatori a disposizione, ribaltando la formazione iniziale all'intervallo. Nei primi 45 minuti sono emerse alcune difficoltà difensive, con la seconda squadra brava ad approfittare di qualche amnesia e di un baricentro molto alto degli avversari. Non arriva dunque a sorpresa il vantaggio firmato da Spinaccè, troppo solo in area di rigore. Se dietro si rincorre l'avversario, davanti la squadra maggiore crea tante occasioni, recuperando palloni con grande aggressività. Ed è così che sul pressing di Bastoni arriva l'autogol di Kamate che cerca Melgrati dove Melgrati non c'è. La pressione alta e gli scambi rapidi portano poi alla rete di Bonny, bravo a muoversi tra le linee. Il monologo però viene interrotto dall'assist di Dumfries per Mosconi in piena area piccola: 2-2. Pochi minuti dopo ancora Bonny semina il panico e viene steso in area di rigore: Asllani glaciale dal dischetto. Lautaro è grande protagonista, partecipa alla manovra e spreca un paio di buone opportunità fino al bel gol del 4-2 su lancio di Sucic, con cui si chiude il primo tempo.

Nella ripresa le due squadre vengono stravolte dagli allenatori e inizia praticamente un'altra partita, in cui l'U23 fa più fatica a trovare impreparati gli avversari che, dal canto loro, continuano a mantenere alto il baricentro e ad attaccare. Esposito 'alla Spinaccè' e due conclusioni dalla distanza di Luis Henrique e Calhanoglu fissano il tabellino sul 7-2 finale. Ma al di là del punteggio entrambi gli allenatori hanno raccolto indicazioni positive e qualcuna negativa su cui bisogna lavorare.

--------------------------------------

IL TABELLINO

INTER - INTER U23 7-2

Marcatori: 8' Spinaccè (U23), 11' aut. Kamate (U23), 15' Bonny (I), 30' Mosconi (U23), 32' rig. Asllani (I), 41' Lautaro (I), 50' F. Esposito (I), 63' Luis Henrique (I), 90' Calhanoglu (I).

INTER (3-5-2): 1 Sommer (12 Di Gennaro 46'); 36 Darmian (28 Pavard 46'), 6 De Vrij (15 Acerbi 46'), 95 Bastoni (42 Palacios 46'); 2 Dumfries (11 Luis Henrique 46'), 8 Sucic (23 Barella 46'), 21 Asllani (20 Calhanoglu 46'), 22 Mkhitaryan (59 Zalewski 46'), 30 Carlos Augusto (32 Dimarco, 46'); 14 Bonny (9 Thuram 46'), 10 Lautaro (94 F. Esposito 46'). A disposizione: 40 Farronato. Allenatore: Cristian Chivu

INTER U23 (3-5-2): 1 Melgrati (12 Raimondi 46'); 24 Re Cecconi (15 Stante 46'), 19 Prestia (26 Garonetti 72'), 5 Alexiou (63 Fontanarosa 46'); 46 Cinquegrano (2 Avitabile 46' (11 Sarr 72')), 44 Berenbruch (8 Zarate 46'), 14 Bovo (9 Topalovic 46'), 10 Kamate (16 Venturini 72'), 3 Cocchi (17 Motta 46'); 30 Mosconi (45 Agbonifo 46'), 7 Spinaccè (35 Zuberek 46'). A disposizione: 22 Zamarian. Allenatore: Stefano Vecchi

Arbitro: Calzavara

Assistenti: Luciani-Galimberti

---------------------------------------

RIVIVI IL LIVE

91' - Fischio finale! L'Inter supera la sua seconda squadra 7-2 ad Appiano Gentile.

90' - CALHANOGLU! Gioia anche per il turco che trova l'angolino basso con un destro rasoterra dalla distanza!

86' - Dimarco calcia una punizione dal limite dell'area mirando l'incrocio ma trova una deviazione in angolo della barriera.

80' - PALACIOS! oOccasione per l'argentino nel cuore dell'area e ottimo riflesso di Raimondi che gli nega il gol!

79' - Bel numero di Di Gennaro che sull'attacco di Zuberek va in dribbling fuori dalla propria area di rigore.

73' - AGBONIFO! Il nuovo arrivato calcia al volo e trova la risposta con i pugni di Di Gennario, Zuberek prova a ribadire in rete ma manda fuori!

72' - Si ricomincia con altri volti nuovi nell'U23.

69' - Cooling break.

67' - THURAM! Gran cross da sinistra di Dimarco per il francese che appostato sul secondo palo calcia al volo di destro in modo impreciso!

64' - LUIS HENRIQUE! C'è gloria anche per l'esterno che scaraventa dalla distanza un gran destro sotto la traversa!

63' - Azione insistita per l'Inter, con Dimarco che mette dentro da sinistra sul secondo palo e Motta che di petto chiude in corner, con Esposito e Luis Henrique pronti a intervenire.

59' - Zuberek taglia davanti a Palacios che deve trattenerlo per impedirgli di andare in porta. Non fosse un'amichevole, l'argentino probabilmente sarebbe stato espulso ma se la cava solo con una punizione.

58' - THURAM! Il francese si confeziona il destro da fuori area ma colpisce solo forte, spedendo altissimo.

50' - ESPOSITO! Dimarco mette in mezzo basso da sinistra e la punta firma la quinta rete sotto porta!

11.34 - Inizia il secondo tempo con parecchie sostituzioni che cambiano totalmente entrambe le squadre.

Primo tempo divertente al BPER Training Centre tra Inter e Inter U23. Un test più complicato del previsto per i ragazzi di Cristian Chivu, sorpresi più di una volta dalle ripartenze dei giovani guidati da Stefano Vecchi, in grado di segnare due volte e sfiorare la rete in altre occasioni. Decisamente meglio la prima squadra nell'altra metà campo, dove Lautaro Martinez e Ange Bonny sono grandi protagonisti della manovra offensiva, che produce tante opportunità.

45' - Senza recupero arriva il fischio finale del primo tempo.

45' - SPINACCE'! Bello scambio della U23 in area, palla all'attaccante che segna ma è in offside!

43' - KAMATE! Sinistro da fuori area del centrocampista, pallone a lato di poco con Sommer che lo accompagna fuori.

42' - LAUTARO! Golazo del capitano che sul lancio da dietro di Sucic aggancia splendidamente e supera Melgrati con uno scavetto!

39' - LAUTARO! Gran palla di Bastoni che pesca l'argentino in area: stop di petto e sinistro di controbalzo che va alto!

37' - MKHITARYAN! L'armeno calcia alto una punizione dal limite dell'area.

32' - ASLLANI! Trasformazione perfetta per il centrocampista che spiazza Melgrati!

32' - RIGORE PER L'INTER! Numero di Bonny in mezzo a due difensori, Re Cecconi lo stende!

29' - MOSCONI! Regalo di Dumfries che alleggerisce di testa verso Sommer ma serve l'avversario, bravo a firmare il pareggio!

24' - LAUTARO! Bella palla da sinistra di Mkhitaryan ma l'argentino di prima intenzione manda alto di sinistro!

22' - DUMFRIES! Gran palla di Lautaro per l'olandese che calcia addosso a Malgrati in uscita. Sugli sviluppi il Toro cerca un difficile pallonetto ma non trova la porta.

19' - LAUTARO! Gran movimento con il corpo per l'argentino che si libera e calcia dalla distanza, non trovando la porta!

16' - BONNY! Su assist di Lautaro il francese calcia addosso a Melgrati ma poi mette dentro in seconda battuta!

Beppe Marotta oserva seduto in disparte a bordocampo.

12' - PAREGGIO DELL'INTER! Clamoroso errore di Kamate che sul pressing di Bastoni manda in porta un retropassaggio impreciso a Melgrati!

9' - SPINACCE'! L'attaccante sfrutta al massimo un ottimo assist da sinistra di Cocchi e batte Sommer sotto porta!

7' - MOSCONI! Occasionissima per l'esterno che scappa via a destra e calcia in diagonale, trovando la gran risposta di Sommer!

5' - CARLOS AUGUSTO! Sul cross da destra di Sucic, Melgrati smanaccia e il pallone arriva sul destro del brasiliano che non calcia benissimo e trova una deviazione in corner.

10.33 - Partita iniziata! Primo pallone per l'U23.

10.31 - Le squadre sono in campo per iniziare.