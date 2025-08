Questa mattina è sceso in campo nella formazione U-23 nerazzurra, ma una permanenza di Jan Zuberek a Milano potrebbe non essere scontata. Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti l'attaccante classe 2004 di nazionalità polacca è un obiettivo concreto dell'Audace Cerignola, formazione del girone C di terza serie, desiderosa di fare un altro campionato da protagonista.