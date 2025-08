È ancora e sempre Ademola Lookman l'argomento più caldo di questi primi giorni di agosto, costellati dalla questione che riguarda il nigeriano promesso sposo dell'Inter ma ancora senza divorzio siglato dall'Atalanta. Luca Percassi, amministratore delegato della Dea, ha ribadito la posizione degli orobici in merito alla situazione che vede l'attaccante ventisettenne al centro della contesa con i cugini nerazzurri di Milano, al netto delle volontà del giocatore che ha ribadito a chiare lettere la volontà di legarsi alla squadra di Cristian Chivu, scrivendo un altro capitolo dell'intricata fiction. La penna della sceneggiatura passa ora proprio all'attaccante ex Leicester, prossimo a scrivere il capitolo successivo della vicenda.

Prossimo capitolo della storia che verrà scritto a breve: previsto per le 17.30 il ritrovo a Zingonia per l'allenamento odierno, le sensazioni che filtrano e che riporta Sky Sport sono quelle secondo le quali difficilmente l'attaccante nigeriano non si presenterà al Centro Sportivo.