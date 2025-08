Fastidio, ma non sorpresa. Questi i sentimenti con cui, secondo Gazzetta.it, i dirigenti dell'Atalanta avrebbero accolto lo sfogo social di Ademola Lookman che, chiedendo pubblicamente la cessione, ha sancito la rottura definitiva con l'ambiente bergamasco.

Stando alla rosea, la Dea, che un anno fa avrebbe stretto un gentleman agreement col giocatore con la promessa di facilitarne la cessione all'estero in caso di arrivo di un'offerta congrua, ora fa filtrare questo messaggio ai naviganti: il come, il dove e, soprattutto, la valutazione economica della vendita li stabilirà la società, proprio come aveva spiegato l'ad Luca Percassi mercoledì scorso. In questo stallo, l'Inter rimane spettatrice interessata, in attesa di conoscere il prezzo del cartellino dell'ex Leicester dopo essersi vista rifiutare la prima offerta scritta da 45 milioni di euro, bonus inclusi.