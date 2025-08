Manca poco meno di un mese alla fine del calciomercato estivo e tutte le big sono alle prese con alcuni dossier scottanti. Compresa l'Inter, che come noto è alle prese con quello che ormai è diventato un vero e proprio 'duello' con l'Atalanta per Ademola Lookman. Secondo la Gazzetta dello Sport, Cristian Chivu ormai aspetta ad Appiano Gentile il nigeriano per impostare con lui la sua idea di squadra, ma nel frattempo Piero Ausilio resta vigile su eventuali piste alternative.

Per la Rosea, oltre a Christopher Nkunku, va preso in considerazione anche il nome di Federico Chiesa, ai margini nel Liverpool. "Entrambi hanno dei pro e dei contro, ma sono all’altezza delle ambizioni nerazzurre. Ad ogni modo Lookman resta il preferito", si legge. Per la difesa non ci sono particolari dubbi: l'obiettivo numero uno è ora Koni de Winter, dopo aver congelato la pista Giovanni Leoni.