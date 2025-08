La mossa, attesa, di Ademola Lookman è arrivata. L'attaccante, si legge sul Corriere della Sera, ha rotto gli indugi attraverso i social network. E nonostante l'ultimo "no" dei Percassi, secondo il quotidiano l'Inter è ancora fiduciosa. Le prossime puntate potrebbero prevedere un rilancio, anche se da Milano non sanno quale sia la richiesta dell'Atalanta.

Già oggi potrebbe esserci un'ulteriore evoluzione. Alle 14 ci sarà la presentazione di Marco Sportiello e non è da escludere che Luca Percassi torni sull'argomento. A pomeriggio riprenderanno gli allenamenti, Lookman sta svolgendo lavoro individuale ma in teoria oggi dovrebbe tornare in gruppo, anche se è difficile pensare che continui ad allenarsi a Zingonia con il "caso" ufficialmente scoppiato. Ad oggi il giocatore ha in testa solo Milano.