Prenderà il via il prossimo 22 agosto la prima edizione della Serie A Women’s Cup, nuova competizione che coinvolge le 12 squadre iscritte alla Serie A femminile 2025/26, suddivise in tre gironi da quattro. L’Inter Women, inserita nel Girone B insieme a Fiorentina, Como Women e Genoa, farà il proprio esordio nella competizione venerdì 22 agosto alle ore 18:30 in trasferta contro il Genoa. La sfida si giocherà presso l’Impianto Sportivo “La Sciorba” di Genova.

Un appuntamento importante per le nerazzurre di Gianpiero Piovani, che inizieranno così il proprio percorso nel nuovo torneo, che prevede tre giornate di fase a gironi e poi la Final Four: accederanno alle semifinali, in programma tra il 24 e il 25 settembre, le prime classificate di ciascun girone e la migliore seconda. La finale si disputerà nel weekend successivo, tra il 27 e il 28 settembre, in sede unica.