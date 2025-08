Dopo lo strappo sancito ieri dal 'coming-out' di Ademola Lookman che ha avanzato la richiesta di cessione formale all'Atalanta, spiegata peraltro con tanto di lettera social, la dirigenza della Dea non ha cambiato idea come attestano le parole dell'amministratore delegato, Luca Percassi (LEGGI QUI), che ancora una volta ha ribadito la volontà del club orobico, inchiodato sulle sue posizioni. Parole, quelle di Percassi jr., "facilmente interpretabili" come le definisce il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni che in un post Instagram dice: "Non vuole dare Lookman in Italia e aspetta che si muova qualcuno da fuori. Del resto all'Inter non ha mai comunicato il prezzo. Quando per primo si mosse il Napoli Percassi aprì alla cessione del giocatore, ma in seguito chiese di lasciar stare e non creare problemi. Stesso discorso ripetè al club di De Laurentiis nel momento in cui si ripresentò una settimana fa ("non fate casino, per favore").

L'Atalanta è forte di un contratto e delle sue verità. Resta da vedere come si comporterà Lookman. La domanda è: se non lo vuole dare in Italia perché ha impiegato 3 giorni prima di rispondere a Marotta?" conclude lanciando una provocante riflessione.