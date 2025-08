La Lega Serie A ha ufficializzato un accordo con Genius Sports Limited (“Genius Sports”) per l'analisi dei dati. Di seguito la nota ufficiale pubblicata sul sito della Lega Calcio di A: "Genius Sports Limited ha finalizzato una partnership esclusiva con la Lega Serie A per raccogliere, distribuire e commercializzare i dati ufficiali e i flussi video a bassa latenza per il mondo delle scommesse, riferiti alle principali competizioni calcistiche italiane fino alla stagione 2028/29.

Questo prestigioso accordo garantisce a Genius Sports i diritti esclusivi per tutti gli incontri di Serie A Enilive, Coppa Italia Frecciarossa e EA SPORTS FC Supercup, fornendo i dati più veloci, accurati e sicuri e i flussi streaming premium alla sua rete globale di operatori di scommesse sportive. Genius Sports otterrà inoltre l`accesso ai dati, inclusi quelli di tracking, per sfruttamento in ambito media, supportando così una serie di attività editoriali, tra cui l`arricchimento dei prodotti video, i resoconti delle partite, i contenuti giornalistici e le analisi.

Genius Sports e la Lega Serie A collaboreranno per proteggere e massimizzare il valore di uno dei patrimoni di dati calcistici più preziosi al mondo, lavorando insieme su solide misure anti-infrazione per garantire agli operatori di scommesse sportive un accesso sicuro, ininterrotto e affidabile ai contenuti premium per i loro clienti.

Alimentando ulteriormente l`impareggiabile portfolio di contenuti di Genius Sports, questa partnership rafforzerà BetVision, il primo prodotto interattivo di scommesse live al mondo. Lanciato per la prima volta con la NFL per i principali operatori statunitensi, BetVision sta trasformando l`esperienza delle scommesse in-play consentendo agli scommettitori di guardare le partite in diretta, interagire con le statistiche in sovrimpressione, personalizzare le modalità di visione ed effettuare scommesse in maniera continuativa all`interno di un unico player interattivo".