Prosegue il cammino di preparazione dell’Inter U23 verso l’inizio ufficiale della stagione 2025/26: è stata fissata infatti ufficialmente una nuova amichevole per i ragazzi di Stefano Vecchi dopo quella che fra due giorni vedrà i nerazzurri impegnati contro l’AlbinoLeffe a Zanica. Domenica 10 agosto, infatti, la seconda squadra interista sfiderà un'altra avversaria del girone A di Serie C, ovvero la Pro Vercelli.

Il match si disputerà allo Stadio Silvio Piola della città piemontese con fischio d’inizio alle ore 17:30 e sarà una sorta di prova generale prima del debutto in gare ufficiali previsto per il 16 agosto in casa del Lumezzane, partita valida per la Coppa Italia di Serie C