Dopo le indiscrezioni svelate dal Corriere dello Sport, lo strappo tra Ademola Lookman e l'Atalanta è adesso certezza. L'attaccante nigeriano ha presentato ufficialmente una richiesta di trasferimento alla Dea. A renderlo noto è Fabrizio Romano che parla di richiesta formale di lasciare il club dopo che la società bergamasca ha respinto l'offerta avanzata dall'Inter. Il ventisettenne vuole andare all'Inter e adesso spingerà in tutti i modi per ottenere il via.

🚨️ EXCL: Ademola Lookman has now handed in a transfer request.



The Nigerian forward has officially asked Atalanta to leave the club after Italian side rejected Inter opening bid.



Lookman wants to join Inter. ️ pic.twitter.com/Jdllrm0W1r