In attesa dell'allenamento pomeridiano dell'Atalanta e in attesa di capire se Ademola Lookman si presenterà o meno a Zingonia, l'attaccante nigeriano ha disertato il pranzo insieme al resto dei compagni. A renderlo noto è Sportitalia che parla di assenza del classe 1997 al ritrovo di pranzo appunto della squadra, impegno comunque non obbligatorio per nessuno, ma facoltativo per tutti i rappresentanti del gruppo, diversamente dall'appuntamento al centro di allenamento al quale sono chiamati a presentarsi pomeriggio.