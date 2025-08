Ultimi aggiornamenti sulla situazione di Ademola Lookman. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo canale Youtube, infatti, Lookman pensava di avere l'ok per partire un anno fa, poi non è partito, ma era certo di avere un via libera senza troppi freni o problemi questa estate.

L'Atalanta mantiene la sua valutazione, che non è quella da 42 più 3 di bonus fatta dall'Inter. L'agente di Lookman è tuttora in Italia, dall'Inter non è arrivato un segnale di rottura. I nerazzurri stanno sondando le alternative, ma non ha chiamato i club degli altri giocatori in lista. Starà all'Inter vedere come agire. I contatti continueranno per vedere la strategia definitiva, ma è un discorso che passa sempre dalla richiesta dell'Atalanta: sarà una settimana chiave.