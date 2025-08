Dopo il blitz in sede Inter nei giorni scorsi per le firme, Mattia Marello, difensore classe 2008, può dirsi un giocatore nerazzurro a tutti gli effetti: Lega Serie A comunica il deposito del contratto del giocatore proveniente dall'Udinese, che arriva a Milano con la formula del prestito e sarà messo a disposizione della nuova Under 20 di Benito Carbone.