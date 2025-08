In epoca di social, e gli ultimi aggiornamenti lo hanno dimostrato, anche un semplice like può voler dire tante cose. E dopo lo sfogo di Ademola Lookman contro l'Atalanta su Instagram, il suo ex compagno Teun Koopmeiners, oggi alla Juventus, ha voluto esprimere così il proprio appoggio al nigeriano.

Casualmente, il caso di Lookman viene spesso accostato a quello riguardante l'olandese la scorsa estate anche se le sfumature differenti non mancano.