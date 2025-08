Nonostante prima l'Inter poi il diretto interessato abbiano chiarito la propria posizione, il Fenerbahçe pare avere tutta l'intenzione di provare un ultimo, disperato assalto per Hakan Calhanoglu. Secondo Sport Mediaset, i gialloblu di José Mourinho proveranno prima della fine del mercato a far cambiare idea al centrocampista; in caso di nuovo insuccesso, l'alternativa rimane Douglas Luiz della Juventus.

